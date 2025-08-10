Нива приймала Металург у другому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 2-й тур

Нива Тернопіль – МФК Металург – 1:0

Гол: Угринюк, 62

Вісім українських клубів мають трансферний бан від ФІФА – КДК УАФ покарав 7 команд перед стартом сезону

Тернопільська Нива приймала вдома Металург, який замінив Минай серед учасників Першої ліги. Нагадаємо, що в першому турі Нива поступилася Чорноморцю (1:2), а Металург стартовий тиждень пропускав.

Поєдинок загалом проходив під диктовку тернопільської команди, яка діяла цікавіше, але багато своїх нагод не реалізувала. Треба зазначити, що команди не цуралися застосовувати тактику дрібного фолу, що сильно збивало темп гри. Перша половина зустрічі завершилася без забитих м’ячів.

У другому таймі тиск Ниви посилився, і це зрештою дало свій результат – на 62-й хвилині півзахисник господарів Максим Угринюк підхопив м’яч на лівому фланзі, накрутив двох захисників і пробив у кут воріт Назара Байди. Класний гол вдався гравцю Ниви. Металург після пропущеного м’яча пішов уперед, мав декілька моментів біля воріт суперника, але зрештою матч так і завершився. 1:0 – мінімальна перемога Ниви.

Перша ліга отримала нового учасника – клуб з легендарним іменем офіційно замінив Минай