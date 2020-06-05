Перша ліга може продовжити розіграш за регламентом – 8 клубів підтримали пропозицію

Президент ПФЛ Сергій Макаров анонсував можливість скасування рішення про дострокове завершення турніру.

"Ми побачили зміни позицій клубів після вивчення відповідей на наше опитування. Клуби дійшли до простого висновку, що єдиний варіант – грати згідно з регламентом. І від восьми клубів ми отримали листи, що вони хочуть дограти відповідно до регламенту.

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Це дало нам розуміння, що ще можна переграти рішення Ради ліг до засідання виконкому. Не давати все на відкуп виконкому, а самим прийняти рішення. Спортивне рішення", – цитує Макарова Tribuna.

Чергове засідання клубів Першої ліги відбудеться сьогодні, 5 червня, де і вирішиться доля турніру. Нагадаємо, раніше більшість клубів виступили за дострокове завершення сезону.

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