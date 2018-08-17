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Перша ліга: Миколаїв вдома мінімально переміг Прикарпаття

21:43 206 Читать на русском
Перша ліга: Миколаїв вдома мінімально переміг Прикарпаття
ФК Миколаїв / офіційний сайт клубу

ФК Миколаїв вдома переграв Прекарпаття з рахунком 1:0 та вийшов на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Сьогодні матчем Миколаїв – Прикарпаття стартував 5-й тур Першої ліги України. Перший тайм забитих голів глядачам не подарував. У другій половині зустрічі команди активізувались і почали виникати небезпечні моменти.

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На початку другого тайму Цапій заробив пенальті, який не зміг реалізувати Семенина. Голкіпер Прикарпаття Новак виграв одинадцятиметрову дуель.

Однак, вже на 60-й хвилині Семенина зміг реабілітуватись, відзначившись точним пострілом у ворота Прикарпаття.

Останні хвилини другого тайму пройшли за переваги гостей, проте їм так і не вистачило часу для того, щоб відновити паритет у зустрічі.

Миколаїв переміг з рахунком 1:0 та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Що стосується Прикарпаття, то підопічні Ковалюка програли чотири з п'яти матчів у Першій лізі.

Чемпіонат України. Перша ліга, 5 тур

Миколаїв – Прикарпаття – 1:0

Голи: Cеменина, 60

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Перша ліга5 турЦентральний міський стадіон (Миколаїв)

Миколаїв - Прикарпаття: П'ятниця 17 серпня 2018

Миколаїв
Матч завершено
1 : 0
Прикарпаття
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