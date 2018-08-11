Перша ліга: Миколаїв в меншості програв Інгульцю, Балкани мінімально переграли Рух

Сьогодні відбулися заключні матчі 4-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.
Інгулець вдома впевнено переміг Миколаїв з рахунком 2:0. Рахунок у матчі вже на першій хвилині поєдинку відкрив Клименко. Подвоїв перевагу господарів на 22 хвилині Акименко, який точним ударом засмутив голкіпера "корабелів" Старченка.
А на 45 хвилині Миколаїв залишився вдесятьох. Пряму червону картку отримав Гурський за "фол останньої надії".
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В іншому поєдинку ігрового дня зустрічались Рух з Винник та Балкани. Руху вдалось вже на 3-й хвилині відкрити рахунок у матчі. Відзначився Білий. Вже під завісу другого тайму Балкани спочатку змогли відновити паритет, на 85-й хвилині відзначився Болокан, а вже на 90+2 хвилині Опря вивів Балкани вперед.
Таким чином Балкани змогли здобути вольову перемогу у непростому поєдинку проти Руха.
Відзначимо, що сьогодні відбувся центральний поєдинок 4-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги між Металістом 1925 та СК Дніпро-1.
Чемпіонат України. Перша ліга, 4 тур
Балкани – Рух – 2:1
Голи: Білий, 3 – Болокан, 85, Опря, 90+2
Інгулець – Миколаїв – 2:0
Голи: Клименко, 1, Акименко, 22
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