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Перша ліга: Миколаїв дуже оригінально запросив людей на матч проти Прикарпаття

13:10 273 Читать на русском
Перша ліга: Миколаїв дуже оригінально запросив людей на матч проти Прикарпаття
Миколаїв / фото з офіційного сайту клубу

ФК Миколаїв креативно підійшов до запрошення глядачів на матч 5-го туру Першої ліги.

Футбольний клуб Миколаїв дуже оригінально анонсував свій матч чергового туру чемпіонату України серед команд Першої ліги проти Прикарпаття з Івано-Франківська.

"Їхали на матч з вітерцем", – Миколаїв показав, якими жахливими дорогами доводиться добиратися на гостьові матчі

"Увага розшук! Будьте пильні. У Миколаєві орудує прикарпатське футбольне угрупування, яке наводить жах на всіх учасників Першої ліги.

Озброєні бутсами, м'ячами,філігранною технікою і дуже небезпечні. Самостійно на контакт не йти, в 102 не дзвонити.

На справу підуть в п'ятницю, 17 серпня о 18:00 на центральному міському стадіоні. Допоможіть зупинити це безумство", – написав Миколаїв у своєму Twitter.

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Перша ліга5 турЦентральний міський стадіон (Миколаїв)

Миколаїв - Прикарпаття: Субота 18 серпня 2018

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