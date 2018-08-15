Перша ліга: Миколаїв дуже оригінально запросив людей на матч проти Прикарпаття

ФК Миколаїв креативно підійшов до запрошення глядачів на матч 5-го туру Першої ліги.

Футбольний клуб Миколаїв дуже оригінально анонсував свій матч чергового туру чемпіонату України серед команд Першої ліги проти Прикарпаття з Івано-Франківська.

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"Увага розшук! Будьте пильні. У Миколаєві орудує прикарпатське футбольне угрупування, яке наводить жах на всіх учасників Першої ліги.

Озброєні бутсами, м'ячами,філігранною технікою і дуже небезпечні. Самостійно на контакт не йти, в 102 не дзвонити.

На справу підуть в п'ятницю, 17 серпня о 18:00 на центральному міському стадіоні. Допоможіть зупинити це безумство", – написав Миколаїв у своєму Twitter.

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