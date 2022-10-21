Перша ліга, 9-й тур

Група Б

ЛНЗ – МФК Металург – 1:0

Гол: Тищенко, 90+4

Скорук – Кремінь – 3:3

Голи: Мішуренко, 27 (п.), 55, Шаповалов, 41 – Вівдич, 4, Фальковський, 45+2, Бондар, 73

Вилучення: Малиш, 17 (Скорук, червона картка)

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У першому матчі групи Б ЛНЗ здолав МФК Металург. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий на четвертій доданій хвилині. Максим Тяпкін отримав м'яч на правому фланзі, пройшов з ним декілька метрів і навісив на дальню штангу. Там найспритнішим виявився Іван Тищенко – вистрибнувши вище за інших він головою замкнув сферу у сітку. Перемога принесла черкащанам 16 очок і підняла на другу сходинку, запоріжці з 10-ма балами четверті і мають дві гри в запасі.

У ще одному поєдинку Скорук та Кремінь влаштували справжню перестрілку. Гості вийшли вперед вже на початку зустрічі – Вівдич головою влучно замкнув подачу зі штрафного на дальню штангу. Ще до середини тайму господарі залишились у меншості – Малиш зупинив вихід сам на сам суперника і побачив перед собою червоне світло. За трохи Разуваєва завалили у штрафному і Мішуренко з пенальті відновив статус-кво. За 5 хвилин до перерви кіпер Скорука помилився, приймаючи м'яч від свого гравця, і арбітр призначив вільний удар у карному майданчику. Швидкий розіграш і Кремінь вийшов вперед. Однак на відпочинок команди пішли за рівного рахунку – Фальковський вдало добив м'яч після відскоку від стійки.

На початку другого тайму господарі забили втретє – перехопплення у центрі поля завершилось стрімкою контратакою і Мішуренко у падінні замкнув простріл з лівого флангу, оформивши дубль. Майже одразу прозвучало сповіщення про повітряну тривогу і команди пішли в укриття. На 73-й хвилині прикрої помилки припустився Ігор Варцаба – після нехитрого удару від Бондара кіпер з Томаківки просто не втримав м'яч у руках і випустив його за лінію. Цей гол став останнім у матчі. Нічия принесла Скоруку 5 очок і залишила на останній сходинці групи Б, Кремінь з 10-ма пунктами – третій.

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