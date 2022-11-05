У суботу відбулось два матчі 11-го туру другого за силою дивізіону. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 11-й тур

Група А

ФСК Маріуполь – Епіцентр – 0:1

Голи: Шевченко, 60

Група Б

Чернігів – МФК Металург – 0:0

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У групі Б Чернігів приймав МФК Металург. Койдан міг виводити господарів вперед вже на 10-й хвилині, але підступний рикошет не дозволив забити. За трохи навіс у штрафний запоріжців ледь не завершився взяттям воріт – Байда вийшов далеко з рамки і кулаками вибив м'яч, сферу підхопив Койдан, але забарився з ударом.

Вовк в середині тайму підкручував м'яч у дев'ятку, але якимось дивом круглий оминув рамку воріт. За трохи йому знову не пощастило – не влучив у порожні ворота. Чернігівці продовжили тиснути, створивши ще з десяток моментів, але сфера вперто не лізла у сітку. По перерві гості додали, але забити бодай гол жодній з команд не вдалось. Нічия принесла Чернігову шосту сходинку групи Б і 12 очок, Металург з 13-ма пунктами третій.

У групі А Епіцентр на виїзді здолав ФСК Маріуполь. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму. Перемога принесла хмельничанам 20 очок і закріпила на третій сходинці турнірної таблиці, Маріуполь з трьома пунктами – останній.

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