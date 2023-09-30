Перша ліга 2023/24, 10-й тур

Група А

Епіцентр – Металіст – 2:2

Голи: Кравчук, 40, Стень, 43 – Рязанцев, 5, Луців, 8

Нива Т – Буковина – 0:1

Гол: Новотрясов, 90

Група Б

Діназ – Чернігів – 1:2

Голи: Кириченко, 79 – Федосов, 13, Посмашний, 55

Полтава – Інгулець – 1:3

Голи: Горжуй, 41 – Козиренко, 61, Кольцов, 69, (пен.), Богунов, 81

У групі А Металіст вчергове не зміг здобути перемогу. Цього разу харків'яни розійшлись миром з Епіцентром, втративши перевагу в 2 голи, яку на старті гри оформили Рязанцев та Луців. Кравчук та Стень ще до перерви відіграли гандикап, а матч завершився з рахунком 2:2. А Буковина вирвала перемогу над Нивою Т – Новотрясов на останніх хвилинах приніс перемогу гостям.

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У групі Б Чернігів втримав перемогу над Діназом. Федосов ще на 13-й хвилині гри відкрив рахунок у зустрічі, а Посмашний подвоїв перевагу Чернігова. Кириченко відіграв один м'яч під кінець зустрічі, але на більше господарі не спромоглись.

А Інгулець зумів продовжити переможну серію, цього разу здолавши Полтаву. Гра проходила непросто для лідера групи Б. Горжуй вивів Полтаву вперед під завісу першої половини. Проте, після перерви все змінилось. Козиренко зрівняв рахунок, Кольцов ударом з пенальті вивів Інгулець вперед, а Богунов закріпив успіх.

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