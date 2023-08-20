У неділю відбулися 2 матчі Першої ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 4 тур, Група А

Буковина – Прикарпаття – 1:0

Гол: Духота, 81

Нива Т – Металіст – 0:1

Гол: В. Луців, 81

Буковина та Прикарпаття однаково погано розпочали чемпіонат – всього очко у 3 турах. Перервати слабку серію вдалося чернівчанам завдяки голу Духоти на 81-й хвилині. Вихованець Динамо та Шахтаря лише вчора приєднався до Буковини, а сьогодні відзначився переможним ударом після виходу на заміну.

Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі

Історія дивовижним чином повторилась у другому матчі дня – новачок на 81-й хвилині приніс 3 очки команді, яка до цього не перемагала! Героєм Металіста став Василь Луців. Він разом братом-близнюком Петром приєднався до харків'ян кілька днів тому.

Тернопільська Нива після вдалого старту зазнала 2 поразок поспіль, але залишається в "чемпіонській зоні" (п'яте місце). Буковина і Металіст ділять 6-7 сходинку (по 4 очки), а Прикарпаття з одним пунктом на передостанньому місці.

Перша ліга: Інгулець продовжив переможну серію і впевнено тримає лідерство, перший тріумф Металурга – всі результати