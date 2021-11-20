Перша ліга: Металіст розгромив Олімпік з черговим голом Пейшоту, Ужгород несподівано обіграв Волинь
Відбулись суботні поєдинки у рамках 19-го туру Першої ліги. Читайте звіт про зустрічі на Футбол 24.
Перша ліга 2021/22, 19-й тур
Поділля – Краматорськ – 2:1
Голи: Веремієнко, 21, Мораренко, 34 – Гунічев, 87
Вилучення: Козлов, 68 (Краматорськ)
Ужгород – Волинь – 1:0
Гол: Хомченко, 55
Металіст – Олімпік – 3:0
Голи: Пейшоту, 31, Банада, 83, Підлепенець, 86
Вилучення: Прядун, 90+1 (Олімпік)
Поділля втримало перемогу над Краматорськом. Перша половина завершилась з перевагою хмільниччан у два м'ячі, відзначились Веремієнко та Мораренко. Гості залишились у меншості в другому таймі, проте один гол відіграли зусиллями Гунічева. Ужгород же мінімально здолав Волинь завдяки єдиному голу Хомченка та здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті.
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Металіст продовжив свою переможну серію в Першій лізі – цього разу жертвою харків'ян став Олімпік. Перший гол створила пара новачків – Ріаскос прорвався лівим флангом та навісив, а вільний Пейшоту легко замкнув подачу головою.
Другий гол трапився аж наприкінці зустрічі. Знову навіс з лівого флангу (цього разу подавав Харріс), Підлепенець головою продовжив, а Банада також головою переправив м'яч у ворота. А крапку в зустрічі поставив Підлепенець – Євген замкнув навіс Харріса зліва.
Таким чином, Металіст набрав уже 50 очок після 19 зіграних турів – відрив від другого місця становить 12 пунктів. Олімпік з 23 заліковими балами залишився дев'ятим.
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