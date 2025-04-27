Перша ліга: Металіст програв Полтаві, Буковина розгромила ЮКСА, Нива Т розписала нічию з Вікторією
Відбулися чергові матчі Першої ліги України. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, чемпіонська група, 4-й тур
СК Полтава – Металіст – 1:0
Гол: Коцюмака, 38
Кудрівка – Епіцентр – 0:1
Гол: Кравчук, 84
ЮКСА – Буковина – 0:3
Голи: Гончарук, 19, Тищенко, 23, Кожушко, 90+3
Перша ліга, група вибування, 5-й тур
Нива Тернопіль – Вікторія Суми – 0:0
Фенікс-Маріуполь – Минай – 2:0
Голи: Буряк, 48, 58
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Епіцентр і СК Полтава закріпилися на перших двох сходинках Першої ліги після перемог над Кудрівкою та Металістом відповідно.
ЮКСА зазнала домашнього фіаско від Буковини й дозволила чернівчанам себе перегнати в таблиці.
В групі вибування тернопільська Нива розписала мирову з сумською Вікторією, а Фенікс-Маріуполь завдав Минаю третьої поразки поспіль.
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