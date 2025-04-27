Відбулися чергові матчі Першої ліги України. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, чемпіонська група, 4-й тур

СК Полтава – Металіст – 1:0

Гол: Коцюмака, 38

Кудрівка – Епіцентр – 0:1

Гол: Кравчук, 84

ЮКСА – Буковина – 0:3

Голи: Гончарук, 19, Тищенко, 23, Кожушко, 90+3

Перша ліга, група вибування, 5-й тур

Нива Тернопіль – Вікторія Суми – 0:0

Фенікс-Маріуполь – Минай – 2:0

Голи: Буряк, 48, 58

Металіст 1925 на шляху до УПЛ, Прикарпаття перемагає, Поділля та Діназ розійшлись миром: Перша ліга

Епіцентр і СК Полтава закріпилися на перших двох сходинках Першої ліги після перемог над Кудрівкою та Металістом відповідно.

ЮКСА зазнала домашнього фіаско від Буковини й дозволила чернівчанам себе перегнати в таблиці.

В групі вибування тернопільська Нива розписала мирову з сумською Вікторією, а Фенікс-Маріуполь завдав Минаю третьої поразки поспіль.

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