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Перша ліга: Металіст 1925 на виїзді переміг СК Дніпро-1

21:35 550 Читать на русском
Перша ліга: Металіст 1925 на виїзді переміг СК Дніпро-1
ФК Металіст-1925 / фото офіційний сайт харків'ян

Харків'яни завдали дніпрянам першої поразки в сезоні.

В центральному матчі туру зустрічались СК-Дніпро-1 та Металіст 1925. Харків'яни виявились сильнішими за підопічних Михайленка та перемогли з рахунком 2:0.

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Відкрив рахунок у матчі Поспелов на 39-й хвилині матчу, забивши гол головою після розіграшу стандартного положення.

Подвоїв перевагу харків'ян Сула вже після перерви. На 55-й хвилині Синиця здійснив хороший прохід по флангу та віддав передачу на Сулу, який точно вдарив у кут воріт СК Дніпро-1.

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Чемпіонат України. Перша ліга, 4 тур

СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – 0:2

Голи: Поспелов, 39, Сула, 55

Перша ліга4 турДніпро-Арена (Дніпро)

СК Дніпро-1 - Металіст 1925: Субота 11 серпня 2018

СК Дніпро-1
Матч завершено
0 : 2
Металіст 1925
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Перша ліга СК Дніпро-1 - Металіст 1925 Металіст 1925 Металіст 1925 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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