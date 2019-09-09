Перша ліга: Металіст 1925 вдев'ятьох у суперматчі програв Минаю, Оболонь-Бровар переграла Миколаїв

У матчі 8 туру Першої ліги Металіст 1925 поступився Минаю, тоді як Оболонь-Бровар перемогла Миколаїв.

Перша ліга, 8 тур

Металіст 1925 – Минай – 2:3

Голи: Кольцов, 19 (пен.), Вентура, 82 – Гавриленко, 10, Нурієв, 27 (пен.), Гегедош, 89

Вилучення: Дегтяренко, 36, Прядун, 65 (обидва – Металіст 1925)

Оболонь-Бровар – Миколаїв – 2:0

Голи: Гуськов, 45+2, Коваленко, 73

Вилучення: Кушніренко, 83 (Миколаїв)

Друга ліга: Нива Т на останніх секундах дотиснула Чайку, Миколаїв-2 так само переграв Енергію

У 8 турі Першої ліги Металіст 1925 та Минай влаштували спектакль рівня УПЛ. Вже у першому таймі команди обмінялись голами з пенальті, а перед цим Гавриленко вивів господарів УПЛ. Також харків'яни залишились у меншості після двох жовтих карток Дегтяренка за грубу гру. В останній 10-хвилинці Вентура, здавалось би, врятував нічию для господарів, які встигли залишитись вдев'ятьох, але Роберт Гегедош допоміг Минаю здобути перемогу.

Металіст 1925 після 8 турів має в активі 14 очок і перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці, у Миная стільки ж і 6 сходинка.

В іншому матчі Оболонь-Бровар завдяки голам Гуськова та Коваленка прогнозовано перемогла Миколаїв. "Пивовари" набрали 16 очок і вийшли на 4 сходинку, тоді як у "корабелів" 9 пунктів і 11 позиція.