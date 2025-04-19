Відбулось одразу кілька матчів 3-го раунду Першої ліги в чемпіонській групі та групи на вибування. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25, 3-й тур.

Чемпіонська група.

Буковина – Полтава – 1:1

Голи: Тищенко, 11 – Галенков, 52

Нереалізований пенальті: Щербак, 22 (Полтава)

Епіцентр – Металіст 1925 – 2:1

Голи: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 30

Нереалізований пенальті: Чурко, 30

Група на вибування.

Поділля – Кремінь – 1:1

Голи: Кухарук, 22 – Колосков, 37

Нива Т – Фенікс-Маріуполь – 2:3

Голи: Напуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2

Минай – Вікторія – 0:1

Гол: Бойко, 44

У чемпіонській групі відбулись два матчі. Буковина та Полтава не змогли виявити сильнішого, розійшовшись нічиєю. Команда з Чернівців повела в рахунку на 11-й хвилині завдяки голу Тищенка, а Щербак не зміг реалізувати пенальті і вирівняти становище в першій половині. Промах партнера у другому таймі виправив Галенков, який врятував нічию для Полтави.

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В іншій зустрічі лідер чемпіонської групи, Епіцентр, переміг Металіст 1925. Команди обмінялись голами Юрченка та Бендери в першому таймі, хоча харків'яни могли повести в рахунку, але Чурко не реалізував пенальті на 30-й хвилині. У другій половині Беженар приніс перемогу Епіцентру.

Фенікс-Маріуполь зумів перемогти Ниву Т. Тернополяни повели в рахунку на 21-й хвилині, однак Маріуполь відповів голами Петька, Сидоренка та Буряка ще до перерви. Сидун скоротив відставання до мінімального в другому таймі, але Фенікс-Маріуполь втримав переможний рахунок.

Поділля та Кремінь розійшлись миром, обмінявшись голами Кухарука та Колоскова в першому таймі. А Вікторія зуміла переграти Минай завдяки єдиному голу Максима Бойка.

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