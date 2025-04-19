Перша ліга: Металіст 1925 програв Епіцентру, сенсація Кубка України відібрала очки в претендента на вихід в УПЛ
Відбулось одразу кілька матчів 3-го раунду Першої ліги в чемпіонській групі та групи на вибування. Результати та огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".
Перша ліга 2024/25, 3-й тур.
Чемпіонська група.
Буковина – Полтава – 1:1
Голи: Тищенко, 11 – Галенков, 52
Нереалізований пенальті: Щербак, 22 (Полтава)
Епіцентр – Металіст 1925 – 2:1
Голи: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 30
Нереалізований пенальті: Чурко, 30
Група на вибування.
Поділля – Кремінь – 1:1
Голи: Кухарук, 22 – Колосков, 37
Нива Т – Фенікс-Маріуполь – 2:3
Голи: Напуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2
Минай – Вікторія – 0:1
Гол: Бойко, 44
У чемпіонській групі відбулись два матчі. Буковина та Полтава не змогли виявити сильнішого, розійшовшись нічиєю. Команда з Чернівців повела в рахунку на 11-й хвилині завдяки голу Тищенка, а Щербак не зміг реалізувати пенальті і вирівняти становище в першій половині. Промах партнера у другому таймі виправив Галенков, який врятував нічию для Полтави.
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В іншій зустрічі лідер чемпіонської групи, Епіцентр, переміг Металіст 1925. Команди обмінялись голами Юрченка та Бендери в першому таймі, хоча харків'яни могли повести в рахунку, але Чурко не реалізував пенальті на 30-й хвилині. У другій половині Беженар приніс перемогу Епіцентру.
Фенікс-Маріуполь зумів перемогти Ниву Т. Тернополяни повели в рахунку на 21-й хвилині, однак Маріуполь відповів голами Петька, Сидоренка та Буряка ще до перерви. Сидун скоротив відставання до мінімального в другому таймі, але Фенікс-Маріуполь втримав переможний рахунок.
Поділля та Кремінь розійшлись миром, обмінявшись голами Кухарука та Колоскова в першому таймі. А Вікторія зуміла переграти Минай завдяки єдиному голу Максима Бойка.
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