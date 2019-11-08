Перша ліга: Металіст 1925 переміг Балкани та очолив турнірну таблицю, МФК Металург у вольовому стилі здолав Кремінь

В рамках 17-го туру Першої ліги Металіст 1925 обіграв Балкани, МФК Металург впорався із Кремнем.

Перша ліга 2019/20, 17-й тур

Металіст 1925 – Балкани – 1:0

Гол: Савін, 21

МФК Металург – Кремінь – 2:1

Голи: Олійник, 69, Могильний, 70 – Козьбан, 11

Металіст 1925 мінімально переграв Балкани. Єдиний гол в матчі забив Савін в середині першого тайму. В іншому матчі ігрового дня МФК Металург несподівано обіграв Кремінь. На результативний удар Козьбана в першому таймі відповіли Олійник та Могильний у другій половині з інтервалом в одну хвилину.

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Таким чином, Металіст 1925 набрав 35 очок та очолив турнірну таблицю, Балкани з 14 пунктами лишились на 13 місці. МФК Металург вперше за довгий час покинув останнє місце та наблизився до Кремня, команди мають в активі 8 та 10 очок відповідно.

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