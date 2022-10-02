У Першій лізі відбулися матчі шостого туру. Розповідаємо про результати неділі.

Перша ліга, 6 тур

Епіцентр – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Глущук, 82 – Різник, 68

Буковина – Маріуполь – 3:1

Голи: Палагнюк, 15 (пен), 77, Столяр, 30 – Биковський, 8

ЛНЗ – Скорук – 3:0

Голи: Сторчоус, 9, Тищенко, 59, Євдокимов, 84

ЛНЗ розгромив Скорука та очолив таблицю групи Б. Лідери відвантажили супернику три голи та здобули спокійну перемогу. Боротьба з Оболонню за перше місце триває.

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Тернопільська Нива відібрала очки в Епіцентра і взагалі була близькою до перемоги. Підопічні Сергія Нагорняка зрівняли рахунок лише на останніх хвилинах. Епіцентр посідає третє місце в групі А.

У матчі аутсайдерів А-групи Буковина здолала Маріуполь. Це перша перемога чернівчан в сезоні. Довелося робити камбек після пропущеного гола на 8 хвилині.