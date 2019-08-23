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Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай здобув другу перемогу в сезоні

18:59 158 Читать на русском
Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай здобув другу перемогу в сезоні
Гравці Миная / Офіційний сайт клубу

Суботні матчі п'ятого туру Першої ліги подарували кілька несподіваних результатів.

Перша ліга, 5 тур

Гірник-Спорт – Інгулець – 1:1

Голи: Лозовий, 89 (пен) – Мішуренко, 28

Агробізнес – Рух – 1:0

Гол: Черненко, 49

Минай – Кремінь – 3:1

Голи: Гегедош, 32, Пиняшко, 68, Маїк, 88 – Єрмаченко, 89 (пен.)

Лідер чемпіонату Інгулець не зміг впоратися з Гірником-Спорт на виїзді. Команда Сергія Лавриненка вийшла вперед у середині першого тайму, однак під завісу зустрічі господарі вирвали одне очко завдяки удару Лозового з пенальті.

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Рух міг скористатися осічкою Інгульця і очолити турнірну таблицю. Втім, у Агробізнеса були свої плани – підопічні Остапа Маркевича здобули мінімальну перемогу і вже самі ділять лідерство із сенсаційним фіналістом Кубка 2018/19. Щоправда, завтра їх можуть обійти Авангард або Оболонь-Бровар, які зійдуться в очному поєдинку.

Минай продовжує дивувати нестабільністю і результативністю. Після поразки у перестрілці з Оболонню-Бровар закарпатці швидко отямились і без проблем розібрались з Кременем – друга перемога новачків Першої ліги в сезоні 2019/20.

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Перша ліга Інгулець Інгулець Рух Рух Металіст 1925 Металіст 1925 Минай Минай Агробізнес Агробізнес Кремінь Кремінь
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