Перша ліга 2024/25, друге коло, 6-й тур

Чемпіонська група

Кудрівка – Буковина – 2:0

Голи: Лєгостаєв, 5, Андрущенко, 16

Група вибування

Фенікс-Маріуполь – Прикарпаття – 2:3

Голи: Непейпієв, 60, Булгаков, 63 – Швець, 69, Француз, 89, (пен.), Хома, 90+4

Минай – Діназ – 3:0

Голи: Рязанцев, 15, 23, Булгатов, 53

Нива Тернопіль – Кремінь – 3:1

Голи: Михайлів, 31, Резепов, 52, Вишинський, 68 – Савицький, 10

У чемпіонській групі відбувся лише один матч, в якому Кудрівка впевнено обіграла півфіналіста Кубка України – Буковину. Все було вирішено ще в першому таймі. Лєгостаєв уже на 5-й хвилині відкрив рахунок у грі, а Андрущенко подвоїв перевагу вже на 16-й. Рахунок 2:0 так і протримався до кінця зустрічі.

Друга ліга: Пробій завоював путівку на підвищення в класі, Рух-2 залишився другим

А в групі на вибування відбулось одразу кілька матчів. Найяскравішою видалась зустріч Фенікс-Маріуполя та Прикарпаття, точніше її другий тайм, адже в першому голів не було. Підопічні Максима Фещука на 60 та 63 хвилинах оформили комфортну перевагу, але Прикарпаття швидко відіграло один м'яч.

Найцікавіше залишилось наостанок. Після подачі кутового біля воріт Фенікс-Маріуполя нападник франківської команди пробив головою, і м'яч зблизька влучив у спину захисника, який вистрибував перед ним. Суддя ж вирішив, що влучання було у руку, тому призначив пенальті, який реалізував Француз. А на 90+4 хвилині Хома вирвав перемогу для Прикарпаття.

В інших зустрічах Минай розбив Діназ з рахунком 3:0 – дубль в першому таймі оформив Рязанцев, Булгатов після перерви поставив крапку в зустрічі. А тернопільська Нива у вольовому стилі перемогла Кремінь. Савицький ще на 10-й хвилині вивів вперед гостей, однак тернополяни відігрались до перерви, а в другому таймі виграли з комфортним рахунком 3:1.

Таким чином, Кудрівка набрала 32 очки (стільки ж має і Полтава), однак завдяки додатковим показникам (більшій кількості набраних очок в особистих зустрічах) обігнала полтавців, піднявшись на друге місце.

Динамо розгромило Інгулець, офіційно позбавивши Шахтар шансів на золото – кияни ще ближче до чемпіонства