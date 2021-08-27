Перша ліга, 6 тур

Гірник-Спорт – Кремінь – 0:1

Гол: Бойко, 90+5 (пен.)

ВПК-Агро – Прикарпаття – 0:1

Гол: Воробчак, 55

Кривбас – Поділля – 3:2

Голи: Ловріч, 42, Дебелко, 50, Рябов, 75 – Островський, 5, Карпенко, 13

Оболонь – Олімпік – 0:0

У стартовому поєдинку дня Кремінь на останніх секундах дотиснув Гірник-Спорт. Вирішальним став пенальті, який реалізував Віталій Бойко. Прикарпаття з таким самим рахунком здолало ВПК-Агро. Щоправда, тут все вирішилося в середині другого тайму. Воробчак вирвався на рандеву з голкіпером та елегантно перекинув м'яч у ворота.

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Кривбас та Поділля влаштували справжню драму. Вже до 13-ї хвилини гості ошелешили суперника подвійним ударом, але перед відпочинком Ловріч відіграв один м'яч завдяки помилці Чуваєва. Голкіпер Поділля невдало зіграв і під час другого пропущеного гола – даремно втрутився у верхову боротьбу польових гравців, дозволивши Дебелку вразити порожні ворота. Остаточний камбек і перемогу Кривбаса оформив В'ячеслав Рябов – 3:2. Криворіжці повернули собі першу сходинку таблиці, проте завтра Металіст ще зіграє свій матч з Волинню.

Підсумували п'ятницю Оболонь та Олімпік, які "підпирають" зону плей-офф за підвищення. Команди розписали нульову нічию, а відтак залишилися на своїх місцях – кияни п'яті, донеччани шості.

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