Перша ліга: Кривбас мінімально обіграв Ниву Т завдяки голу екс-гравця Карпат
Відбулись недільні матчі 2-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Перша ліга 2021/22, 2-й тур
Кривбас – Нива Т – 1:0
Гол: Дебелко, 15
Металіст – Ужгород – початок о 18:45
Кривбас продовжив серію з перемог у Першій лізі, цього разу здолавши тернопільську Ниву. Вже на 15-й хвилині було забито єдиний гол у зустрічі. Після подачі зі штрафного Дебелко точно пробив у ближній кут, скориставшись помилкою воротаря на виході. Нива намагалась відігратись, проте Кривбас довів зустріч до перемоги.
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Додамо, що на сьогодні було призначено три поєдинки, але через скандал за участі Альянса їхній матч проти Оболоні був перенесений – клуби мають узгодити рішення до 5 серпня.