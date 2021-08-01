Перша ліга 2021/22, 2-й тур

Кривбас – Нива Т – 1:0

Гол: Дебелко, 15

Металіст – Ужгород – початок о 18:45

Кривбас продовжив серію з перемог у Першій лізі, цього разу здолавши тернопільську Ниву. Вже на 15-й хвилині було забито єдиний гол у зустрічі. Після подачі зі штрафного Дебелко точно пробив у ближній кут, скориставшись помилкою воротаря на виході. Нива намагалась відігратись, проте Кривбас довів зустріч до перемоги.

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Додамо, що на сьогодні було призначено три поєдинки, але через скандал за участі Альянса їхній матч проти Оболоні був перенесений – клуби мають узгодити рішення до 5 серпня.

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