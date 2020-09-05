Перша ліга, 1-й тур

Кристал – Миколаїв – 1:2

Голи: Гливий, 73 – Сула, 10, Кушніренко, 80

Альянс – ВПК Агро – 3:2

Голи: Ярошенко, 45+1, Васильєв, 51 (аг.), Агапов, 62 – Шмигельский, 11, Горбаченко, 88

Авангард – Чорноморець – 1:2

Голи: Майборода, 43 – Поспєлов, 21, Яловенко, 68

Волинь – Кремінь – 2:3

Голи: Бондаренко, 56 (п), Протасов, 86 – Бородай, 8, Бичков, 39, Сорокін, 83

Вилучення: Євдокимов, 70 – Бородай, 88, Білоус, 90+5

Металіст 1925 – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Лукас, 23 – Скакун, 43

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Миколаїв на виїзді двічі відзначився у воротах Кристала. Херсонці відповіли лише одним голом і залишились без очок.

Гольовою феєрією потішили Альянс та ВПК Агро, у поєдинку було зафіксовано 5 м'ячів. Переможцем двобою став новачок турніру Альянс.

Чорноморець має серйозні наміри поборотись за путівку в УПЛ у нинішньому сезоні. Одесити стартували з виїзної перемоги над краматорським Авангардом.

Одним з центральних поєдинків туру стало протистояння Волині та Кременя. Гравці кременчуцького клубу шокували суперника двома голами ще до перерви. У другому таймі господарі відквитали два м'ячі, але Кремінь зумів дотиснути Волинь переможним голом. Варто відзначити, що з 70-ї хвилини підопічні Сачка грали у меншості, а перед фінальним свистком арбітр вилучив двох гравців Кременя.

Тернопільська Нива повернулась у Першу лігу та одразу зуміла дати бій одному з фаворитів турніру – Металісту 1925. Команди у першому таймі обмінялись голами. Друга половина зустрічі залишилась без забитих м'ячів, фінальний свисток зафіксував нічию.

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