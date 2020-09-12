Перша ліга, 2-й тур

Кремінь – Авангард – 0:0

Полісся – Верес – 0:0

Головко отримав першу індивідуальну відзнаку після призначення в клуб Першої ліги

Кремінь вважався фаворитом матчу проти Авангарда, тому розпочав поєдинок більш активно. До слова, це була друга гра Олександра Головка у статусі головного тренера команди з Кременчука. Перший тайм не можна назвати нудним, незважаючи на відсутність голів, адже Кремінь мав декілька гострих моментів.

По перерві Авангард зібрав свої сили в кулак та завдав кілька небезпечних ударів. На останніх хвилинах Кремінь створив хороший момент, проте матч так і завершився з рахунком 0:0. Після другого туру підопічні Головка займають 3 сходинку у турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 4 пункти, Авангард з 1 пунктом розташувався на 14 місці.

Полісся приймало Верес. Обидві команди мали однакові шанси на успіх, проте перший тайм пройшов без голів. Ситуація не змінилась і по перерві. Хоча й команди мали декілька небезпечних моментів, Полісся та Верес підводила реалізація. 0:0 у кінцевому підсумку. Обидва клуби розташувалися поруч у турнірній таблиці маючи у своєму активі по 1 пункту – Полісся на 10 сходинці, Верес на 11 місці.

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