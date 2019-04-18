Перша ліга: Колос вдруге поспіль програв, Оболонь-Бровар не переграв Суми, Балкани здолали Агробізнес

Відбувся черговий тур розіграшу Першої ліги. Гірник-Спорт виявився сильнішим за Колос, Оболонь-Бровар та Суми розписали нічию і Балкани перемогли Агробізнес у Волочиську.

Україна. Перша ліга, 23-й тур

Суми – Оболонь-Бровар – 0:0

Вилучення: Єфремов, 68 (О-Б)

Гірник-Спорт – Колос – 2:1

Голи: Кравчук, 20, Батюшин, 52 – Гавриш, 26 (пен.)

Агробізнес – Балкани – 0:2

Голи: Юречко, 39, Паламар, 67

Суми у рідних стінах розписали безгольову нічию з Оболонню-Бровар. Команду Сергія Злотницького останнім часом сильно лихоманить через справу щодо участі в договірних матчах. Сумчани програли чотири останні матчі, однак поєдинок з гостями із Києва спромоглись звести до нічиєї. Ба більше, на екваторі другої 45-хвилинки Оболонь-Бровар залишилася в меншості після вилучення Єфремова, однак Суми не змогли конвертувати чисельну більшість в бодай один гол. В підсумку поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

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Гірник-Спорт у Горішніх Плавнях завдав другої поспіль поразки Колосу. Кравчук відкрив рахунок у звітній зустрічі, гостям з Ковалівки вдалося швидко відновити паритет ударом з пенальті, однак останнє слово у матчі було за Гірником. Батюшин забив на 52-й хвилині та встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Балкани на виїзді обіграли Агробізнес. Команду з міста Волочиськ засмутили двічі. Спершу на 39-й хвилині зусиллями Юречка, а пізніше, на 67-й, гол у ворота Агробізнеса святкував Паламар.