Перша ліга: Колос наблизився до виходу в УПЛ, Волинь розписала нічию з Балканами, Металіст 1925 вкотре втратив очки

Відбулись чергові поєдинки 24-го туру Першої ліги.

Перша ліга, 24-й тур

Колос – Зірка – 1:0 (технічна перемога)

Авангард – Рух – 1:2

Голи: Собко, 90 – Климчук, 60, Кондраков, 88

Балкани – Волинь – 2:2

Голи: Ільницький, 25, Райчев, 48 (пен.) – Кожанов, 24, 50

Вилучення: Саламаха, 57 (Б)

Миколаїв – Гірник-Спорт – 0:0

Прикарпаття – Металіст 1925 – 2:2

Голи: Конколиняк, 56 (пен.), Оринчак, 79 – Синиця, 22 (пен.), 63

Оболонь-Бровар – СК Дніпро-1 – 1:1

Голи: Кузін, 64 – Кузик, 15

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Зірка вже не бере участі у розіграші Першої ліги, тому Колос без бою отримав свої 3 очки та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Дубль Кожанова врятував нічию для волинського клубу в матчі проти Балкан.

Металіст 1925 мав можливість наблизитись до 3-го місця, але не зміг переграти Прикарпаття.

СК Дніпро-1 вже гарантував собі путівку в УПЛ, тому дозволив собі втратити очки у матчі проти ФК Оболонь-Бровар.

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