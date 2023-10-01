У неділю 10-й тур другого за силою дивізіону продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 10-й тур

Кремінь – МФК Металург – 1:2

Голи: Азізов, 90+3 – Могильний, 18, Буряк, 63

Гірник-Спорт – Лівий берег – 0:1

Гол: Співаков, 45+1 (п.)

Вилучення: Мороз, 45 (Гірник-Спорт, червона картка)

Хуст – Карпати Львів – 0:3

Голи: Рябов, 40, Невеш, 69, 87

Вікторія – ФСК Маріуполь – 0:0

Агробізнес – Нива Бузова – 1:0

Гол: Кузьмін, 39

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У першому матчі дня Кремінь програв МФК Металург. Запоріжці забили по м'ячу у кожному з таймів, дозволивши супернику оформити гол престижу вже у доданий час. Для Кременя ця поразка стала четвертою поспіль і залишила його на передостанній сходинці турнірної таблиці групи Б, Металург – шостий.

Чергової, вже сьомої ганьби зазнав Гірник-Спорт. Лівому берегу вистачило одного гола, аби заробити чергові три очки. На останній хвилині першого тайму після однієї з атак сфера влучила у руку капітану господарів Євгенію Морозу – Співаков з пенальті розвів по кутах м'яч і голкіпера. Перемога підняла Лівий берег у топ-3, а представники Горішніх Плавнів залишились останніми у групі Б.

Карпати на виїзді не без проблем здолали Хуст. Господарі мали декілька нагод відзначитись, але змогли пробити оборону закарпатців лише наприкінці першого тайму: після навісу з кутового м'яч було вибито за межі штрафного, звідки Рябов сходу поцілив у праву дев'ятку. В середині другої сорокап'ятихвилинки Невеш вийшов сам на сам лівим флангом і влучним ударом прошив кіпера. Наприкінці зустрічі бразилець оформив дубль, завершивши старання Демченка. Як наслідок, Карпати набрали 26 очок і залишились беззаперечним лідером групи А, Хуст опустився на шосту сходинку.

У ще одному поєдинку Вікторія розійшлась миром з ФСК Маріуполь, і відпустила Інгулець у відрив – від Поворознюка і Ко представники Сум відстають вже на 9 очок.

В останньому матчі дня Агробізнес приймав одного з претендентів на підвищення у класі – Ниву Бузова. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий господарями наприкінці першого тайму. Для Ниви ця поразка стала першою в сезоні і помітно пригальмувала її у гонитві за Карпатами, які відірвались вже на 7 балів.

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