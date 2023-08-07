Відбулись чергові поєдинки 2-го туру Першої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 2-й тур. Група Б

Чернігів-ШВСМ – Інгулець – 0:2

Голи: Сітало, 12, Богунов, 84

Нереалізований пенальті: Квасов, 84, (Інгулець)

Гірник-Спорт – ФСК Маріуполь – 1:0

Гол: Черткоєв, 52

Нереаліований пенальті: Мороз, 39 (Гірник-Спорт)

Діназ – Кремінь – 2:1

Голи: В. Шевченко, 21, 33 – Савіцький, 90+3

Лівий берег – Полтава – 1:3

Голи: Якимів, 76 – Шмигельський, 34, (пен.), Опанасенко, 63, Перебора, 69

Інгулець обіграв Чернігів-ШВСМ та став одноосібним лідером групи Б у Першій лізі. Рахунок у грі відкрив Сітало, а наприкінці гри після незабитого пенальті Квасовим Богунов подвоїв перевагу.

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Полтава обіграла Лівий берег та піднялась на третє місце. Шмигельський вивів полтавців вперед ударом з позначки, а Опанасенко подвоїв перевагу. Перебора зробив рахунок розгромним, але Якимів відіграв один м'яч. Діназ мінімально переміг Кремінь, а ФСК Маріуполь зазнав другої поспіль поразки.

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