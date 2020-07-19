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Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голів

20:50 - Читать на русском
Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голів
ФК Інгулець

Відбулися чергові поєдинки 25-го туру Першої ліги. Звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 25 тур

Авангард – Агробізнес – 1:1

Голи: Сеницький, 90+2 – Іванченко, 72

Прикарпаття – Балкани – 1:2

Голи: Барчук, 39 – Юрченко, 16, Тропанець, 18

Гірник-Спорт – Черкащина 2:1

Голи: Хомченко, 11, Векляк, 39 – Георгієв, 72

Минай – Металург – 2:1

Голи: Нурієв, 68, 82 – Сарапій, 88

Миколаїв – Інгулець 1:2

Голи: Яворський, 32 – Балан, 47, Січінава, 57

Волинь – Металіст 1925 2:0

Голи: Приндета, 70, Хагназарі, 71

Вилучення: Осман, 63 (М)

Чорноморець – Кремінь 5:0

Голи: Янаков, 2, 67, Сікорський, 27, 36, Штрогін, 59

Руху загрожує болюча кадрова чистка у випадку невиходу команди до УПЛ

Ігровий день у Першій лізі був багатим на матчі лідерів, які ведуть боротьбу за потрапляння в УПЛ. Агробізнес вже у компенсований час втратив перемогу над Авангардом (хоча господарі ще й пенальті нереалізували). Інгулець та Минай скористалися осічкою конкурента, вигравши свої поєдинки проти запорізького Металурга та Миколаєва відповідно. Волинь у центральному матчі туру обіграла Металіст 1925, забивши два голи за хвилину, однак харків'яни на той момент вже грали в меншості. Ця перемога дозволила лучанам піднятися на третє місце.

Чорноморець перервав свою триматчеву безвиграшну серію, забивши п'ять голів у ворота Кременя, але шанси покинути середину таблиці давно втрачені. Черкащина продовжує тонути, зазнавши вже дев'ятої поразки поспіль, а остання перемога датована це 22-м серпня 2019 року.

Після звітного туру Інгулець закріпився на вершині турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 53 очки. У другого Миная на три пункти менше. На призову трійку наразі реально претендують іще шість команд.

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