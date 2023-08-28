Перша ліга: Інгулець вперше втратив очки, погроми 7:0 та 0:6
Відбулась решта поєдинків 5-го туру Першої ліги. Дивіться результати матчів і не тільки в цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга 2023/24, 5-й тур
Група А
Прикарпаття – Хуст – 7:0
Голи: Хома, 16, 59, 75, Шинкаренко, 19, 72, Барчук, 55, Рудюк, 90
Вилучення: Рябенко, 30, (Хуст)
Епіцентр – Нива Т – 2:3
Голи: Ляшенко, 31, Гірний, 67, (пен.) – Гатала, 32, Різник, 39, Галадей, 76
Агробізнес – Поділля – 0:0
Група Б
ФСК Маріуполь – Інгулець – 1:1
Голи: Терехов, 90+5 – Сітало, 24
Вилучення: Сітало, 40 (Інгулець)
Вікторія – Гірник-Спорт – 1:0
Гол: Шаврін, 9
Кремінь – Полтава – 0:6
Голи: Шмигельський, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84
Прикарпаття каменя на камені не залишило від Хуста. Хома оформив хет-трик, дубль забив Шинкаренко і ще по голу забили Барчук та Рудюк, не залишивши шансів супернику. В схожому стилі Полтава розбила Кремінь завдяки дублям Шмигельського та Бужина і м'ячам Щербака і Шаповалова.
Тернопільська Нива у результативному поєдинку переміг Епіцентр. А Інгулець несподівано втратив очки в грі з одним із аутсайдерів – ФСК Маріуполь. Сітало на 24 хвилині вивів лідерів групи Б вперед, а перед перервою був вилучений. Маріуполь відігрався під завісу другого тайму, примудрившись відібрати очки в фаворита.
А Вікторія скоротила відставання від Інгульця, мінімально здолавши Гірник-Спорт.