Відбулась решта поєдинків 5-го туру Першої ліги. Дивіться результати матчів і не тільки в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 5-й тур

Група А

Прикарпаття – Хуст – 7:0

Голи: Хома, 16, 59, 75, Шинкаренко, 19, 72, Барчук, 55, Рудюк, 90

Вилучення: Рябенко, 30, (Хуст)

Епіцентр – Нива Т – 2:3

Голи: Ляшенко, 31, Гірний, 67, (пен.) – Гатала, 32, Різник, 39, Галадей, 76

Агробізнес – Поділля – 0:0

Група Б

ФСК Маріуполь – Інгулець – 1:1

Голи: Терехов, 90+5 – Сітало, 24

Вилучення: Сітало, 40 (Інгулець)

Вікторія – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Шаврін, 9

Кремінь – Полтава – 0:6

Голи: Шмигельський, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84

Прикарпаття каменя на камені не залишило від Хуста. Хома оформив хет-трик, дубль забив Шинкаренко і ще по голу забили Барчук та Рудюк, не залишивши шансів супернику. В схожому стилі Полтава розбила Кремінь завдяки дублям Шмигельського та Бужина і м'ячам Щербака і Шаповалова.

Тернопільська Нива у результативному поєдинку переміг Епіцентр. А Інгулець несподівано втратив очки в грі з одним із аутсайдерів – ФСК Маріуполь. Сітало на 24 хвилині вивів лідерів групи Б вперед, а перед перервою був вилучений. Маріуполь відігрався під завісу другого тайму, примудрившись відібрати очки в фаворита.

А Вікторія скоротила відставання від Інгульця, мінімально здолавши Гірник-Спорт.