У суботу, 19 серпня, продовжився 4-й тур чемпіонату України у Першій лізі. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 4-й тур

Чернігів-ШВСМ – ФСК Маріуполь – матч скасований через обстріл росіянами Чернігова

Діназ – Вікторія – 0:1

Гол: Галенко, 46

Вилучення: Ворона, 90+4 (Діназ)

Гірник-Спорт – Кремінь – 0:1

Гол: Глоба, 40

Хуст – Агробізнес – 0:1

Гол: Кузьмин, 73

Полтава – МФК Металург – 1:2

Голи: Щербак, 53 – Галата, 68, Палюх, 83

Вилучення: Польовий, 24 (МФК Металург)

Поділля – Епіцентр – 0:0

Інгулець – Лівий Берег – 2:1

Голи: Сітало, 18, Шершень, 58 – Слотюк, 87

Стартовий матч дня так і не зіграли. Росія цинічно обстріляла Чернігів, внаслідок чого є загиблі та поранені. Поєдинок місцевої команди проти ФСК Маріуполь перенесли.

Вікторія обіграла Діназ завдяки єдиному голу на старті другого тайму. Команда Анатолія Безсмертного продовжила безпрограшну серію у Першій лізі – 8 очок у 4-х турах і поточне друге місце групи Б. Кремінь теж з рахунком 1:0 на виїзді обіграв Гірник-Спорт у дербі Полтавщини.

Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі

МФК Металург у меншості здобув вольову перемогу над Полтавою. На гол Щербака запоріжці відповіли влучними ударами Галати і Палюха, здобувши першу перемогу в сезоні.

Агробізнес на виїзді мінімально обіграв Хуст, а дербі Хмельниччини завершилося без голів – Поділля та Епіцентр розійшлися нулями на табло. Епіцентр піднявся на третє місце групи А, відстаючи від Карпат і Ниви (Бузова) на 2 очки.

У заключному матчі дня Інгулець впорався з Лівим Берегом, забивши по голу в кожному з таймів. Гол киян наприкінці гри вже нічого не змінив. Команда Владислава Лупашка продовжила переможну ходу в Першій лізі – 4 перемоги в 4-х турах. Відрив від Вікторії складає вже 4 пункти.

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