Перша ліга: Інгулець продовжив переможну серію і впевнено тримає лідерство, перший тріумф Металурга – всі результати
У суботу, 19 серпня, продовжився 4-й тур чемпіонату України у Першій лізі. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 4-й тур
Чернігів-ШВСМ – ФСК Маріуполь – матч скасований через обстріл росіянами Чернігова
Діназ – Вікторія – 0:1
Гол: Галенко, 46
Вилучення: Ворона, 90+4 (Діназ)
Гірник-Спорт – Кремінь – 0:1
Гол: Глоба, 40
Хуст – Агробізнес – 0:1
Гол: Кузьмин, 73
Полтава – МФК Металург – 1:2
Голи: Щербак, 53 – Галата, 68, Палюх, 83
Вилучення: Польовий, 24 (МФК Металург)
Поділля – Епіцентр – 0:0
Інгулець – Лівий Берег – 2:1
Голи: Сітало, 18, Шершень, 58 – Слотюк, 87
Стартовий матч дня так і не зіграли. Росія цинічно обстріляла Чернігів, внаслідок чого є загиблі та поранені. Поєдинок місцевої команди проти ФСК Маріуполь перенесли.
Вікторія обіграла Діназ завдяки єдиному голу на старті другого тайму. Команда Анатолія Безсмертного продовжила безпрограшну серію у Першій лізі – 8 очок у 4-х турах і поточне друге місце групи Б. Кремінь теж з рахунком 1:0 на виїзді обіграв Гірник-Спорт у дербі Полтавщини.
Карпати на останніх хвилинах втратили перемогу над конкурентом за лідерство у Першій лізі
МФК Металург у меншості здобув вольову перемогу над Полтавою. На гол Щербака запоріжці відповіли влучними ударами Галати і Палюха, здобувши першу перемогу в сезоні.
Агробізнес на виїзді мінімально обіграв Хуст, а дербі Хмельниччини завершилося без голів – Поділля та Епіцентр розійшлися нулями на табло. Епіцентр піднявся на третє місце групи А, відстаючи від Карпат і Ниви (Бузова) на 2 очки.
У заключному матчі дня Інгулець впорався з Лівим Берегом, забивши по голу в кожному з таймів. Гол киян наприкінці гри вже нічого не змінив. Команда Владислава Лупашка продовжила переможну ходу в Першій лізі – 4 перемоги в 4-х турах. Відрив від Вікторії складає вже 4 пункти.
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