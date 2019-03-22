Перша ліга: Інгулець на останніх хвилинах здолав Миколаїв у першому матчі після зимової перерви

Відбувся дебютний матч Першої ліги після зимової перерви, у 19 турі Миколаїв приймав Інгулець.

Чемпіонат України. Перша ліга. 19 тур

Миколаїв – Інгулець – 0:1

Гол: Січінава, 89

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У дебютному матчі Першої ліги після зимової перерви Миколаїв на своєму полі приймав Інгулець. Команди довго не могли відзначитись, але наприкінці поєдинку гості все ж змогли забити єдиний гол у зустрічі.

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Після цього поєдинку Інгулець посідає 7 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 27 залікових пунктів. Миколаїв на 9 позиції з 19-а очками та двома іграми в запасі.