У неділю, 31 серпня, заплановані три матчі Першої ліги. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 4 тур

Фенікс-Маріуполь – Чернігів – 1:0

Гол: Сидоренко, 19

Поділля – Інгулець – початок о 14:30

Нива Т – Агробізнес – початок о 17:00

Ігровий день відкривали Фенікс-Маріуполь та Чернігів. Підопічні Максима Фещука набрали усього одне очко у попередніх трьох турах і сиділи на дні таблиці, але явно не збиралися миритися з таким станом справ.

Металіст вирвав очко завдяки голу 16-річного, Буковина перемогла Вікторію, Металург завдав Ворсклі першої поразки

Долю матчу вирішив епізод на 19-й хвилині. Панчишин "перекусив" Сахна в центрі поля і викотив зручну передачу Сидоренку. Найкращий бомбардир Фенікса у дотик чітко пробив під ближню стійку. Це вже четвертий гол Сидоренка в сезоні, більше ніхто в команді поки не забиває!

Фенікс-Маріуполь втримав мінімальну перемогу і стрибнув одразу в середину таблиці. Натомість Чернігів з трьома балами опустився в зону перехідних матчів.

"Жажа вчавив педаль у підлогу і втік від поліції": менти на "Жигулях", футболка Діого Рінкона, зустріч із Бредом Піттом