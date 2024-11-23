Сьогодні, 23 листопада, відбулись кілька матчів 18-го туру Першої ліги. Результати та огляд зустрічей дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25, 18-й тур

Група А

Минай – Буковина – 1:0

Гол: Безуглий, 74, (аг)

Прикарпаття – Металіст – 1:2

Голи: Француз, 25 – Абрамов, 45+1, Синчук, 66

Поділля – Епіцентр – 1:2

Голи: Оробець, 90+3 – Кравчук, 20, Ліповуз, 83

Вилучення: Кравчук, 85 (Епіцентр)

Усі три поєдинки відбулись в рамках групи А. Спочатку Минай зумів перервати свою серію з трьох матчів без перемог, здолавши Буковину. Щоправда, єдиний гол забив саме гравець Буковини – Безуглий зрізав м'яч у власні ворота.

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Металіст у вольовому стилі обіграв Прикарпаття. Команда з Івано-Франківська вийшла вперед на 25-й хвилині завдяки точному удару Василя Француза, однак харків'яни відігрались ще до перерви – відзначився Абрамов. А у другій половині гравець юнацької збірної України Геннадій Синчук приніс перемогу харків'янам.

А Епіцентр повернув лідерство, перегравши Поділля. Рахунок відкрив Данило Кравчук, завершивши дещо хаотичну атаку Епіцентра. Після цього тривалий час не було голів, але під кінець гри Ліповуз поклав справжню гармату, подвоївши перевагу. Незабаром Кравчук отримав другу жовту та залишив команду в меншості, чим Поділля скористалось лише раз – Оробець скоротив відставання у компенсований час.

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