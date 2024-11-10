У неділю, 20 листопада, у 16-му турі другого за силою дивізіону пройшли декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 16-й тур

Група А

Прикарпаття – Епіцентр – 0:1

Голи: Мороз, 70

Група Б

Кудрівка – ФСК Маріуполь – 1:0

Голи: Лєгостаєв, 86

Агробізнес сенсаційно програв Ниві Т, ЮКСА вийшла в лідери, Буковина перервала 5-матчеву безвиграшну серію: Перша ліга

Прикарпаття поступилося Епіцентру. Перший тайм минув без забитих м'ячів, і команди пішли на перерву за нульової нічиєї. У другій половині гри гості активізувалися і змогли забити вирішальний гол, що став єдиним у матчі.

Кудрівка здолала ФСК Маріуполь. Більшу частину гри відзначали лише жовті картки, але за кілька хвилин до завершення основного часу господарі все ж вирвали перемогу, відправивши м'яч у ворота суперника.

Металіст 1925 обіграв учасника 1/4 фіналу Кубка України та наздогнав лідера: Перша ліга