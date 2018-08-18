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Перша ліга: Дніпро-1 переграв Агробізнес, Волинь розтрощила Суми та інші результати

21:38 688 Читать на русском
Перша ліга: Дніпро-1 переграв Агробізнес, Волинь розтрощила Суми та інші результати
Фк Агробізнес – СК Дніпро-1 / ФК Агробізнес

Відбулись матчі 5-го туру Першої ліги чемпіонату України.

Дніпро-1 мінімально переграв конкурента за вихід в УПЛ Агробізнес. Гол на свій рахунок записав Когут. Лідер Першої ліги Волинь розгромно перемогла Суми з рахунком 3:0.

Перша ліга: Миколаїв вдома мінімально переміг Прикарпаття

Нагадаємо, що матч Зірка – Кобра не відбувся, адже харківська команда відмовилась їхати на матч. ПФЛ має виключити команду зі змагань.

Чемпіонат України. Перша ліга. 5 тур.

Колос – Авангард – 2:2
Голи: Ільїн, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 24, пен, Бараннік, 39
Нереалізований пенальті: Гавриш, 66 (Колос)

Гірник-Спорт – Балкани – 1:0
Гол: Кіча, 43

Агробізнес – СК Дніпро 1 – 0:1
Гол: Когут, 25

Волинь – Суми – 3:0
Голи: Козьбан, 26, 45+5, Карпенко, 89

Рух – Інгулець – 0:1
Гол: Грисьо, 22 (аг)

Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Ковбаса, 88

Перша ліга5 турМеталіст (Харків)

Металіст 1925 - Оболонь-Бровар: Субота 18 серпня 2018

Металіст 1925
Матч завершено
0 : 1
Оболонь-Бровар
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44
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Манчестер Сіті
15:30
Хаддерсфілд
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