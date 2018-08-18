Перша ліга: Дніпро-1 переграв Агробізнес, Волинь розтрощила Суми та інші результати

Відбулись матчі 5-го туру Першої ліги чемпіонату України.

Дніпро-1 мінімально переграв конкурента за вихід в УПЛ Агробізнес. Гол на свій рахунок записав Когут. Лідер Першої ліги Волинь розгромно перемогла Суми з рахунком 3:0.

Перша ліга: Миколаїв вдома мінімально переміг Прикарпаття

Нагадаємо, що матч Зірка – Кобра не відбувся, адже харківська команда відмовилась їхати на матч. ПФЛ має виключити команду зі змагань.

Чемпіонат України. Перша ліга. 5 тур.

Колос – Авангард – 2:2

Голи: Ільїн, 9, Бондаренко, 19 – Демченко, 24, пен, Бараннік, 39

Нереалізований пенальті: Гавриш, 66 (Колос)

Гірник-Спорт – Балкани – 1:0

Гол: Кіча, 43

Агробізнес – СК Дніпро 1 – 0:1

Гол: Когут, 25

Волинь – Суми – 3:0

Голи: Козьбан, 26, 45+5, Карпенко, 89

Рух – Інгулець – 0:1

Гол: Грисьо, 22 (аг)

Металіст 1925 – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Ковбаса, 88