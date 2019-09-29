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Перша ліга: Чорноморець вдома розгромно поступився Інгульцю, Волинь на останніх секундах переграла Агробізнес

21:44 348 Читать на русском
Перша ліга: Чорноморець вдома розгромно поступився Інгульцю, Волинь на останніх секундах переграла Агробізнес
Інгулець / ФК Інгулець

У матчі 11 туру Першої ліги Чорноморець зганьбився в матчі з Інгульцем, а Волинь вдома перемогла Агробізнес.

Перша ліга, 11 тур

Чорноморець – Інгулець – 0:3

Голи: Січінава, 31, Клименко, 57, Мішуренко, 85

Волинь – Агробізнес – 2:1

Голи: Кожанов, 81, Назарі, 90+3 – Курільйо, 22

Минай – Черкащина – 3:1

Голи: Кіча, Кошелюк, 55 (автогол), Кополовець, 77 – Медвед, 21

Миколаїв – Балкани – 1:2

Голи: Бугай, 68 (пен.) – Антюх, 43, Саламаха, 85

Оболонь-Бровар – Кремінь – 1:0

Гол: Майданевич, 90+1

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У центральному матчі 11 туру Першої ліги Чорноморець вдома приймав Інгулець. Одесити вчергове зганьбились і пропустили 3 м'ячі, на які не змогли відповісти бодай одним взяттям воріт. У підсумку, команда з Петрового набрала 21 очко і перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці. Чорноморець має 13 пунктів і розташовується на 9 сходинці.

В іншому центральному матчі Волинь на останніх секундах матчу здолала Агробізнес. Головним героєм став іранець Назарі. В активі підопічних Андрія Тлумака 16 очок і 8 позиція, Агробізнес йде 4-м з 22 пунктами.

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Теги
Інгулець Інгулець Агробізнес Агробізнес Волинь Волинь Чорноморець Чорноморець
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