Перша ліга: Чорноморець у гольовій перестрілці здолав Інгулець у центральному матчі туру
Інгулець та Чорноморець продовжили програму 7-го туру Першої ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Перша ліга, 7-й тур
Інгулець – Чорноморець – 2:3
Голи: Бенедюк, 37, Фарасеєнко, 82 – Герич, 11, Гаджук, 64 (автогол), Ернандес, 73
Інгулець і Чорноморець у центральному матчі 7-го туру Першої ліги несподівано потішили атакувальним футболом та великою кількістю забитих м’ячів. Відкрили рахунок гості – на 11-й хвилині Герич отримав націлену передачу в штрафному майданчику і влучно пробив під поперечину. Господарі відігрались на 37-й хвилині – Бенедюк прямим ударом зі штрафного пробив у нижній кут воріт Чорноморця.
Другий тайм продовжився в тому ж руслі. Спочатку на 64-й хвилині автогол на свій рахунок записав Ілля Гаджук, а менш ніж за 10 хвилин Ернандес забив третій гол Чорноморця. На 82-й хвилині Фарасеєнко скоротив відставання в рахунку, але на більше Інгулець не вистачило.
Чорноморець у цікавому матчі здобуває перемогу та впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги.
