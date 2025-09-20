Перша ліга, 7-й тур

Інгулець – Чорноморець – 2:3

Голи: Бенедюк, 37, Фарасеєнко, 82 – Герич, 11, Гаджук, 64 (автогол), Ернандес, 73

Інгулець і Чорноморець у центральному матчі 7-го туру Першої ліги несподівано потішили атакувальним футболом та великою кількістю забитих м’ячів. Відкрили рахунок гості – на 11-й хвилині Герич отримав націлену передачу в штрафному майданчику і влучно пробив під поперечину. Господарі відігрались на 37-й хвилині – Бенедюк прямим ударом зі штрафного пробив у нижній кут воріт Чорноморця.

Другий тайм продовжився в тому ж руслі. Спочатку на 64-й хвилині автогол на свій рахунок записав Ілля Гаджук, а менш ніж за 10 хвилин Ернандес забив третій гол Чорноморця. На 82-й хвилині Фарасеєнко скоротив відставання в рахунку, але на більше Інгулець не вистачило.

Чорноморець у цікавому матчі здобуває перемогу та впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги.

