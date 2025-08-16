Перша ліга України, третій тур

Чорноморець – Ворскла – 0:0

МФК Металург – Поділля – 1:1

Голи: Іродовський, 4 (пен.) – Лис, 16

Агробізнес – Металіст – 1:0

Гол: Кузьмін, 45+2

В третьому турі Першої ліги Олександр Бабич на чолі Ворскли завітав у гості до своєї колишньої команди – Чорноморця. Тренерська дуель проти Олександра Кучера закінчилася нульовою нічиєю.

МФК Металург розписав нічию проти Поділля. На гол Дмитра Іродовського з пенальті хмельничани відповіли точним ударом Назара Лиса. В підсумку матчу – 1:1.

Єдину перемогу ігрового дня оформив Агробізнес, який здолав Металіст. Єдиний гол в поєдинку забив Роман Кузьмін на 45+2 хвилині. Ця перемога дозволила команді з Волочиська зрівнятися з лідерами турнірної таблиці. В Агробізнеса, Чорноморця та Ворскли по 7 очок після трьох матчів.

