Перша ліга: Чорноморець та Ворскла розійшлись миром, перемога Агробізнеса над Металістом, нічия Металурга проти Поділля
Відбулися матчі третього туру Першої Ліги України. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Перша ліга України, третій тур
Чорноморець – Ворскла – 0:0
МФК Металург – Поділля – 1:1
Голи: Іродовський, 4 (пен.) – Лис, 16
Агробізнес – Металіст – 1:0
Гол: Кузьмін, 45+2
Буковина ледь не втратила очки з Пробоєм, виграючи 4:1 – шалений матч Першої ліги з двома пенальті та вилученням
В третьому турі Першої ліги Олександр Бабич на чолі Ворскли завітав у гості до своєї колишньої команди – Чорноморця. Тренерська дуель проти Олександра Кучера закінчилася нульовою нічиєю.
МФК Металург розписав нічию проти Поділля. На гол Дмитра Іродовського з пенальті хмельничани відповіли точним ударом Назара Лиса. В підсумку матчу – 1:1.
Єдину перемогу ігрового дня оформив Агробізнес, який здолав Металіст. Єдиний гол в поєдинку забив Роман Кузьмін на 45+2 хвилині. Ця перемога дозволила команді з Волочиська зрівнятися з лідерами турнірної таблиці. В Агробізнеса, Чорноморця та Ворскли по 7 очок після трьох матчів.
Лівий Берег здобув вольову перемогу – привид Дьокереша у Першій лізі