Перша ліга 2025/26, 2-й тур

Чернігів – Вікторія – 1:2

Голи: Порохня, 9 – Євпак, 22, Книш, 24

Буковина – Агробізнес – 0:0

У матчі другого туру Першої ліги дебютант чемпіонату Чернігів зустрічався з сумською Вікторією. Новачки змогли забити швидкий гол – на 9-й хвилині Шумило подав у штрафний, а там Порохня заштовхав м'яч у ворота. Незабаром чернігівці могли збільшити свою перевагу, проте Койдан ударом головою влучив у поперечку.

На 22-й хвилині сумчани зрівняли рахунок. Захисник гостей віддав хороший дальній пас, який не змогла перехопити оборона Чернігова, а Євпак скористався шансом, обігравши воротаря. На емоційному піднесенні сумська Вікторія забила другий м'яч. Книш отримав пас на вільний простір, пройшовся з м'ячем та пробив повз кіпера Чернігова – 2:1.

У другому таймі матч кілька разів переривався через повітряну тривогу. Сумчани контролювали хід поєдинку, а у новачків Першої ліги не змогли створити серйозної загрози для суперника. В підсумку, матч завершився мінімальною перемогою Вікторії. Чернігів зазнав другої поразки поспіль.

В іншому матчі дня Буковина приймала Агробізнес. Господарі більше володіли м'ячем, а Агробізнес намагався перехопити м'яч та вибігати у швидкі контратаки. На 33-й хвилині небезпечно пробивав Вітенчук, голкіпер вибив м'яч перед собою, однак гравці Буковини змогли лише заробити кутовий. Під час розіграшу стандарту ефектного удару п'ятою завдав Безуглий, але м'яч влучив у стійку.

Наприкінці першого тайму Підлепенець віддав класний пас з глибини, а Бойчуку не вистачило зовсім трохи, щоб завдати удару. Після перерви малюнок гри не змінився – Буковина більш активна в атаках, а Агробізнес добре оборонявся.

На 78-й хвилині гравець гостей грубо помилився поблизу власного штрафного, Плакса викотив м'яч під удар Кожушку, однак нападник з хорошої позиції не влучив у ворота. Пізніше Гончарук віддав класний пас на Бойчука, капітан Буковини обіграв воротаря, але пробив невдало. Бойчук мав ще один момент після хорошого пасу Кожушка, півзахисник бив з льоту та не влучив у площину. Матч завершився "сухою" нічиєю.

