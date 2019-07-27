Перша ліга: божевільна перестрілка Оболоні-Бровар та Металурга, Металіст 1925 здолав Інгулець

Київська Оболонь-Бровар та запорізький Металург влаштували трилер у 1 турі Першої ліги, тоді як Чорноморець дебютував у дивізіоні з перемоги над Черкащиною. Харківський Металіст 1925 мінімально переграв Інгулець.

Перша ліга, 1 тур

Авангард – Волинь – 3:2

Голи: Сеницький, 47, Собко, 50, Яворський, 70 – Назарі, 5, Болденков, 90

Балкани – Рух – 0:1

Гол: Кондраков, 8

Черкащина – Чорноморець – 1:3

Голи: Пограничний, 45 – Аржанов, 32, Павлов, 54, Ярошенко, 77

Вилучення: Цебро (Черкащина), 88

Агробізнес – Кремінь – 2:2

Голи: Когут, 11, Юхимович, 71 – Зозуля, 13, 90

Гірник-Спорт – Миколаїв – 1:3

Голи: Котляр, 62 – Ковальов, 58, Попов, 80, Бугай, 89

Минай – Прикарпаття – 0:3

Голи: Француз, 30, Барчук, 41, Худоб'як, 90+1

Оболонь-Бровар – Металург – 3:3

Голи: Семенко, 14, Балацький, 23, 45 – Щебетун, 26, 42, Олійник, 63

Металіст 1925 – Інгулець – 1:0

Гол: Давидов, 34

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У матчі 1 туру Першої ліги Оболонь-Бровар у себе вдома приймала запорізький Металург. "Пивовари" швидко повели у 2 м'ячі зусиллями Семенка та Балацького, але гравець запоріжців Щебетун відновив рівновагу. Перед перервою кияни знову вийшли вперед. Балацький оформив дубль. Але по перерві Олійник знову зробив рахунок рівним і поставив крапку у трилері.

Чорноморець після вильоту з УПЛ зіграв на виїзді проти Черкащини. Одесити здобули впевнену перемогу завдяки голам Аржанова, Павлова та Ярошенка.

У центральному матчі туру Металіст 1925 вдома приймав іншого претендента на вихід в УПЛ – Інгулець. За рівної гри харків'яни здобули 3 очки завдяки курйозному голу ветерана Сергія Давидова після помилки голкіпера та захисту гостей.

Серед інших результатів відзначимо розгромну поразку Минаю, невдачу Волині та виїзну перемогу Руха.