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Перша ліга: Балкани мінімально здолали Миколаїв

18:15 10 Читать на русском
Перша ліга: Балкани мінімально здолали Миколаїв
ФК Балкани

Відбувся матч 18 туру Першої ліги між Балканами та Миколаєвом.

 

Україна. Перша ліга. 18 тур

Балкани – Миколаїв – 2:1

Голи: Златов, 22, 67 – Миколаїв, 45+1

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У матчі 18 туру Першої ліги Балкани приймали Миколаїв. Господарі вийшли вперед вже на 22-ій хвилині матчу, відзначився Златов. Наприкінці першого тайму Миколаїв відновив паритет, але на 67-ій хвилині Златов оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

Після цього поєдинку Балкани посідають 8 позицію в турнірній таблиці Першої ліги та мають в активі 26 очок, Миколаїв на сходинку нижче з 22 заліковими пунктами.

Теги
Миколаїв Миколаїв Перша ліга Балкани Балкани Балкани - Миколаїв
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