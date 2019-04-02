Перша ліга: Балкани мінімально здолали Миколаїв

Відбувся матч 18 туру Першої ліги між Балканами та Миколаєвом.

Україна. Перша ліга. 18 тур

Балкани – Миколаїв – 2:1

Голи: Златов, 22, 67 – Миколаїв, 45+1

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У матчі 18 туру Першої ліги Балкани приймали Миколаїв. Господарі вийшли вперед вже на 22-ій хвилині матчу, відзначився Златов. Наприкінці першого тайму Миколаїв відновив паритет, але на 67-ій хвилині Златов оформив дубль та приніс своїй команді перемогу.

Після цього поєдинку Балкани посідають 8 позицію в турнірній таблиці Першої ліги та мають в активі 26 очок, Миколаїв на сходинку нижче з 22 заліковими пунктами.