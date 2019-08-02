Перша ліга: Авангард у меншості вирвав нічию у Прикарпаття

Відбувся поєдинок другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом.

Чемпіонат України, Перша ліга, 2 тур

Прикарпаття – Авангард – 2:2

Голи: Барчук, 12, Худобяк, 70 – Сеницький, 34, Кірієнко, 81

Вилучення: Ульянов, 62 (Авангард)

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Відбувся поєдинок другого туру Першої Ліги України, де Прикарпаття приймало Авангард. У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рахунку 1:1.

У середині другого тайму краматорська команда залишилась у меншості, а через дві хвилини Худобяк вивів Прикарпаття вперед. Щоправда, Авангард зміг відігратись за 9 хвилин до закінчення основого часу.

Відтак, нічия – 2:2. Після двох зіграних матчів обидві команди мають по 4 очки та перебувають на першому та другому місці, адже інші колективи проведуть свої поєдинки пізніше.