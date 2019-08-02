toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Перша ліга: Авангард у меншості вирвав нічию у Прикарпаття

20:38 245 Читать на русском
Перша ліга: Авангард у меншості вирвав нічию у Прикарпаття
ФК Авангард / Сайт клубу

Відбувся поєдинок другого туру Першої ліги між Прикарпаттям та Авангардом.

 

Чемпіонат України, Перша ліга, 2 тур

Прикарпаття – Авангард – 2:2

Голи: Барчук, 12, Худобяк, 70 – Сеницький, 34, Кірієнко, 81

Вилучення: Ульянов, 62 (Авангард)

Друга ліга: Гірник на виїзді розгромив Реал Фарму

Відбувся поєдинок другого туру Першої Ліги України, де Прикарпаття приймало Авангард. У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рахунку 1:1.

У середині другого тайму краматорська команда залишилась у меншості, а через дві хвилини Худобяк вивів Прикарпаття вперед. Щоправда, Авангард зміг відігратись за 9 хвилин до закінчення основого часу.

Відтак, нічия – 2:2. Після двох зіграних матчів обидві команди мають по 4 очки та перебувають на першому та другому місці, адже інші колективи проведуть свої поєдинки пізніше.

blog_ava
Малком перейшов у Зеніт і став 4-м найдорожчим трансфером Барселони "на вихід"
16:41
5351
Теги
Авангард Авангард Перша ліга Прикарпаття Прикарпаття Прикарпаття - Авангард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
43
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук