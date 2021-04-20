Авангард на домашньому полі приймав Кремінь у перенесеному матчі 17-го туру Першої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перша Ліга, 17-й тур

Авангард – Кремінь – 2:1

Голи: Дорошенко, 45, Толочко, 51 (пен) – Курелех, 63

Нереалізований пенальті: Мурашов, 6 (Кремінь)

Перенесений двобій розпочався з нереалізованого пенальті. Господарі дуже необережно зіграли у своєму штрафному, за що арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Мурашов, але пробив по центру у голкіпера. Спроба добити завершилась другим поспіль фіаско.

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Авангард серйозніше поставився до своїх моментів, а тому вийшов вперед на останніх хвилинах першого тайму. Стрімка контратака завершилась виходом Дорошенка віч-на-віч з воротарем Олійником. М'яч торкнувся кіпера, змінив траєкторію та влучив у стійку. Круглого намагався вибити оборонець, але після курйозних рикошетів м'яч все ж перетнув лінію воріт. Одразу по перерві Авангард вийшов вдруге вперед, реалізувавши пенальті. Кремінь зумів відповісти лише одним голом.

Авангард набрав 19 залікових балів і піднявся на 13 місце, покинувши зону вильоту – туди опустилась тернопільська Нива. Кремінь все ж залишився на 12 сходинці Першої ліги з 20 очками в активі.

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Відео курйозного гола: