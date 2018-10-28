Перша ліга: Агробізнес знищив Зірку, гольова феєрія Волині та Гірника-Спорт, мінімальна звитяга Металіста 1925

Відбулись матчі 15-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Агробізнес у рідних стінах каменя на камені не залишив від Зірки, розбомбивши кропивницьку команду з рахунком 5:0. У першому таймі Семенець оформив дубль, відзначившись на 12 і 39-й хвилинах, ще один гол у першій 45-хвилинці забив Черненко. У другому таймі картина гри не змінилась. Вже на 50-й хвилині зустрічі команда з міста Волочиськ зробила рахунок розгромним. Результативний удар вдався Скакуну. Довершив побиття Зірки Думанюк, який засмутив голкіпера гостей на 77-й хвилині.

Справжньою окрасою 15-го туру виявився матч Волинь – Гірник-Спорт, команди на двох забили 8 голів. Поєдинок закінчився із хокейним рахунком 5:3 на користь волинян. На перерву команди пішли за рахунку 3:2 на користь Гірника-Спорт, однак у другому таймі Волині вдалось забити два м'ячі, не пропустивши при цьому жодного.

Друга ліга: Кристал впевнено переміг Гірник, Мир на виїзді здолав Енергію

Інгулець на виїзді виявився сильнішим за Балкани. Господарі змогли забити швидкий гол. М'яч з пенальті забив Златов на 11-й хвилині, однак Інгулець не склав зброю і спромігся встановити паритет у зустрічі ще у першому таймі. Точний удар вдався Синьогубу. У другому таймі було чимало боротьби на футбольному полі. Пощастило більше гостям, які змогли відзначитись на 82-й хвилині. Святкував забитий гол Мішуренко.

Металіст 1925 на ОСК Металіст здолав Краматорськ. Підопічні Горяїнова забили на 79-й хвилині зусиллями Сули. Цей гол у підсумку став єдиним у зустрічі.

Винниківський Рух на виїзді мінімально здолав Суми. Єдиний гол у матчі забив Буй на 79-й хвилині.

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Перша ліга, 15-й тур

Агробізнес – Зірка – 5:0

Голи: Семенець 12, 39, Черненко, 25, Скакун, 50, Думанюк, 77

Волинь – Гірник-Спорт – 5:3

Голи: Болденков, 10, Бартуловіч, 22, Курко, 59, Козьбан, 84, Кожанов, 90+2, – Боровський, 14, Шевчук, 32, Фаюк, 44

Балкани – Інгулець – 1:2

Голи: Златов, 11 (пен.), – Синьогуб, 36, Мішуренко, 82



Металіст 1925 – Краматорськ – 1:0

Гол: Cула, 79

Суми – Рух – 0:1

Гол: Буй, 79