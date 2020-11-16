Перша ліга, 13-й тур

ВПК-Агро – Агробізнес – 2:3

Голи: Дідик, 17 (АГ), Будняк, 90+3 – Дідик, 24, Груша 45+1, Петров, 70

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У понеділок, 16 листопада, ВПК-Агро приймав Агробізнес. На 17 хвилині м'яч по-зрадницьки залетів у ворота Агробізнеса від Дідика. Проте вже за кілька хвилин гравець реабілітувався та забив ВПК-Агро. До перерви гості зуміли ще й вийти вперед після обрізки в обороні.

У другій 45-хвилинці вболівальники побачили ще два голи – спочатку Агробізнес скористався помилкою голкіпера на виході, а у доданий арбітром час ВПК-Агро забив вдруге, проте це не врятувало від поразки. 3:2 – перемога клубу з Волочиська вивела їх на 3 місце у турнірній таблиці, команда з Шевченківки розташувалась над зоною вильоту.

Турнірна таблиця Першої ліги