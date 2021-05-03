У пропущеному матчі 1-го туру Полісся було близьким до камбеку, однак не змогло дотиснути Агробізнес. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 1-й тур

Агробізнес – Полісся – 3:2

Голи: Семенюк, 12, Романюк, 45+1, Семенець, 50 – Гавриленко, 67, Власюк, 78

Неймовірний промах по порожніх воротах і автогол, який важко пояснити – матч Першої ліги насмішив курйозами

Справжній трилер у пропущеному матчі Першої ліги влаштували Агробізнес та Полісся. Підопічні Олександра Чижевського вийшлив вперед вже на початку матчу. Екс-півзахисник Шахтаря Артем Дудік метеором промчав правим флангом і прострілив у штрафний майданчик суперника. Захисники гостей діяли надто інертно у цьому епізоді і Сергій Семенюк без особливих труднощів замкнув сферу у сітку воріт. Вже у доданий до першого тайму час захисник Агробізнеса Юрій Романюк отримав діагональ на правий фланг, змістився ближче до центру воріт і з лінії штрафного майданчика парашутом закинув м'яч за комірець голкіперу у дальній кут. Диво-гол у роздягальню!

По перерві господарі продовжили феєрити. Богдан Семенець зважився на несподіваний удар метрів з 35-ти – м'яч знову перелетів через Володимира Маханькова точно під поперечину – і збільшив перевагу Агробізнеса вже до трьох голів.

В середині другої сорокап'ятихвилинки дива майстерності з м'ячем продемонстрував екс-зірка Олександрії Василь Грицук. 33-річний півзахисник познущався над обороною суперника, накрутив кількох гравців Агробізнеса на лінії воріт і прострілив у штрафний майданчик. Максим Гавриленко замкнув повз голкіпера. За десять хвилин до завершення матчу Андрій Власюк відродив інтригу, скоротивши рахунок до мінімуму точним ударом у дальній кут воріт. На більше підопічних Сергія Шищенка не вистачило.

Перемога принесла Агробізнесу 45 очок і залишила на четвертій сходинку турнірної таблиці Першої ліги, Полісся з 28-ма пунктами – десяте.

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