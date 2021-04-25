Агробізнес мінімально здолав Оболонь у поєдинку 23-го туру Першої ліги. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 23-й тур

Агробізнес – Оболонь – 1:0

Гол: Шаповал, 36

Команди обмінялись втраченими моментами Скідана та Черненка в дебюті – перший не зміг акцентовано пробити в дотик, а другий запустив м'яч вище воріт Оболоні.

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Агробізнес згодом захопив ініціативу та вийшов вперед на 36-й хвилині. Це Владислав Шаповал розстріляв ворота "пивоварів" після затяжної комбінації. Оболонь ближче до кінця зустрічі пішла вперед великими силами, аби відігратись, але підопічним Чижевського вдалось втримати мінімальну перемогу.

Таким чином, Агробізнес набрав 41 очко та наблизився до трійки лідерів чемпіонату, а Оболонь з 33-ма пунктами залишилась восьмою.

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