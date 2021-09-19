Перша ліга, 9-й тур

Поділля – Кремінь – 4:1

Голи: Карпенко, 54, 74, Пріхна, 64, Савошко, 78 – Панчишин, 52

Агробізнес – Олімпік – 0:2

Голи: Прядун, 51, 90+1

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Поділля у рідних стінах перервало переможну серію Кременю, яка налічувала три поєдинки. Господарі розгромили суперника, відвантаживши 4 м'ячі, на що гості з Кременчука відповіли лише голом престижу. Перемога підняла хмельницький клуб на 8-му сходинку, Кремінь – 10-й.

Агробізнес вважався фаворитом зустрічі з Олімпіком, але донецький клуб вирішив здивувати вболівальників. Гості впевнено здолали суперника завдяки дублю Максима Прядуна. Три очки дозволили "олімпійцям" покинути зону вильоту, Агробізнес залишився на дні.

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