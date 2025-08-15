Перша ліга 2025/26, 3-й тур

Вікторія – Лівий Берег – 1:2

Голи: Євпак, 12 – Самір, 42, Сідней, 90+2

Програму 3-го туру Першої ліги відкривав поєдинок між Вікторією та Лівим Берегом. Перед матчем команди ділили 6-8 місця, маючи після двох турів по одній перемозі та поразці.

Попри спеку, гра виявилася доволі жвавою – суперники показали непогані швидкості та залишили приємне враження. Рахунок був відкритий швидко: господарі провели розмашисту атаку, під час якої Рябий подав з правого флангу, Книш зробив передачу в центр і Максим Євпак добре прийняв м’яч, звільнився від опіки та розстріляв голкіпера Лівого Берега. З цікавого – під час святкування забитого м'яча форвард Вікторії повторив фірмовий жест Віктора Дьокереша з Арсенала.

Ще у першому таймі Лівий Берег зрівняв рахунок: на 42-й хвилині центральний захисник команди Валерій Самар без перешкод замкнув головою подачу з кутового.

Другий тайм, як і прогнозувалося, пройшов на менших швидкостях – команди помітно втомилися в обідню спеку, і моментів було дуже мало. Втім, гості таки вирвали перемогу – на 2-й доданій хвилині до основного часу поєдинку Сідней відгукнувся на подачу зі штрафного і головою вразив ворота Вікторії. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Лівого Берега 2:1.

