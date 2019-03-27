toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Перша ліга: Інгулець та Рух не визначили сильнішого, Балкани переграли Гірник-Спорт

16:50 312 Читать на русском
Перша ліга: Інгулець та Рух не визначили сильнішого, Балкани переграли Гірник-Спорт
Інгулець – Рух / Фото ФК Рух

Відбулися поєдинки 20-го туру Першої ліги України. Інгулець та Рух розписали мирову, а Балкани впевнено перемогли Гірник-Спорт.

Перша Ліга, 20-й тур

Інгулець – Рух – 0:0

Балкани – Гірник-Спорт – 2:0

Голи: Златов, 29, 34 (пен.)

Перша ліга: СК Дніпро-1 переграв Металіст 1925, перша перемога Кучука з Рухом, поразка Волині від Авангарда

Інгулець та винниківський Рух зійшлись в очній дуелі у селі Петрове. Фаворитами матчу були господарі поєдинку, проте здобути три очки Інгульцю не вдалось. Команди розійшлись миром без голів.

Нічия залишила господарів на 7-й сходинці турнірної таблиці з 28-ма очками, Рух – 11-й (15 очок).

Балкани на своєму полі приймали Гірник-Спорт. Доля матчу вирішилась протягом 6 хвилин. Автором дубля став 19-річний захисник Микола Златов. Гості не змогли забити навіть гол престижу.

Таким чином, Балкани набрали 23 очки і продовжують займати 8 сходинку в таблиці, а Гірник-Спорт не зміг вибратись із зони вильоту. У команди з Горішніх Плавнів наразі 14 пунктів.

Теги
Гірник-Спорт Гірник-Спорт Балкани Балкани Перша ліга Інгулець Інгулець Рух Винники Рух Винники
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Прикарпаття
18:00
Миколаїв
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук