Перша ліга: Інгулець та Рух не визначили сильнішого, Балкани переграли Гірник-Спорт

Відбулися поєдинки 20-го туру Першої ліги України. Інгулець та Рух розписали мирову, а Балкани впевнено перемогли Гірник-Спорт.

Перша Ліга, 20-й тур

Інгулець – Рух – 0:0

Балкани – Гірник-Спорт – 2:0

Голи: Златов, 29, 34 (пен.)

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Інгулець та винниківський Рух зійшлись в очній дуелі у селі Петрове. Фаворитами матчу були господарі поєдинку, проте здобути три очки Інгульцю не вдалось. Команди розійшлись миром без голів.

Нічия залишила господарів на 7-й сходинці турнірної таблиці з 28-ма очками, Рух – 11-й (15 очок).

Балкани на своєму полі приймали Гірник-Спорт. Доля матчу вирішилась протягом 6 хвилин. Автором дубля став 19-річний захисник Микола Златов. Гості не змогли забити навіть гол престижу.

Таким чином, Балкани набрали 23 очки і продовжують займати 8 сходинку в таблиці, а Гірник-Спорт не зміг вибратись із зони вильоту. У команди з Горішніх Плавнів наразі 14 пунктів.