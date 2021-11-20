У 14-му турі французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен переграв Нант у столиці. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Парижани повели на 2-й хвилині, коли Кіліан Мбаппе вчасно підставив ногу під дальній удар Паредеса.

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"Канарки" відігралися після перерви. Це Рандал Коло Муані п'ятою елегантно добив м'яч у ворота після сейву Ріко. Останній зайняв місце у воротах після вилучення Кейлора Наваса за необдуманий вихід за штрафний майданчик і грубий фол.

Та ПСЖ зумів вирвати перемогу. Спершу допоміг оборонець Нанта Денні Аппіа, який зрізав у власні ворота пас Мессі на фланг. А згодом сам Ліонель забив свій перший м'яч у чемпіонаті, поклавши м'яч у дальній кут після традиційного прориву.

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